İzin gününde iş yerinde öldürüldü

Akaryakıt istasyonu çalışanı, kar maskeli saldırganın kurşunlarına hedef oldu

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Olay, önceki gün saat 10.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Doğankent Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İzin gününde çalıştığı akaryakıt istasyonuna gelen Ahmet Aslanhan, tuvalete girdi.

Bu sırada istasyonda bekleyen otomobildeki 2 kişiden kar maskeli kimliği belirsiz saldırgan, araçtan inip, tuvaletten çıkan Aslanhan’ı başından tabancayla vurdu.

Ağır yaralanan Aslanhan, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise havaya ateş açıp, kendisini bekleyen otomobile binerek kaçtı. Diğer çalışanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Aslanhan, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata edilip, yoğun bakım ünitesine alınan Aslanhan, olaydan iki gün sonra hayatını kaybetti.

Aslanhan’ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden otomobille kaçan iki saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.