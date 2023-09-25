İzmir Adliyesi önünde çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, adliyenin karşısındaki bir restoranda cinayet davasının tarafları olduğu öğrenilen iki grup arasında çatışma çıktı. İlk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Çatışma anı ise kameralara yansırken olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Latif SANSÜR

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İzmir Bayraklı Adliyesi karşısında bulunan bir restorandaki gruba saat 12.30 sıralarında dışarıdaki başka bir grup tarafından ateş açıldı.

İki grup arasında çatışma çıktı. Daha önce işlenen bir cinayet nedeniyle davaları görülecek olan husumetli 2 grup arasında çıktığı belirtilen çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yaralanan 3 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.

Görgü tanığı Gökhan Yıldırım, “Adliyeden çıkmıştım. İki grup çatıştı. Çok korktuk. Canımı kurtarmak için park halindeki bir otomobilin altına grip, saklandım. Terör saldırısı zannettim. Yazık yaralananlar oldu” dedi.