İzmir bayram namazı saat kaçta? İzmir bayram namazı vakti 2023…
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İzmir bayram namazı ve il il bayram namazı saatleri açıklandı. Kurban bayramı için artık geri sayım başlarken, "İzmir bayram namazı saat kaçta?" sorusu araştırılıyor. İzmir bayram namazı saat 06.24'de kılınacak. 28 Haziran Çarşamba günü kılınacak bayram namazı saatleri Sözcü'de!
İzmir bayram namazı 28 Haziran 2023 tarihinde güneşin doğuşu sırasındaki vakitten sonra kılınacak. İzmir’de bulunan bin 920’den fazla camide bayram namazı cemaatle birlikte kılınacak.
İZMİR BAYRAM NAMAZI KAÇTA?
28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramının 1.günüdür. İzmir’de bayram namazı saat 06:24’te kılınacak.
BAYRAMI NAMAZI SAATİ KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bayram namazı saatleri aşağıdaki gibidir; 28 Haziran sabahı kılınacak olan Kurban Bayramı namazı saatleri şöyle;
|İl
|Bayram Namazı Saati
Adana
|05:54
Adıyaman
|05:41
Afyonkarahisar
|06:09
Ağrı
|05:17
Aksaray
|05:56
Amasya
|05:43
Ankara
|05:57
Antalya
|06:13
Ardahan
|05:14
Artvin
|05:18
Aydın
|06:22
Balıkesir
|06:18
Bartın
|05:55
Batman
|05:29
Bayburt
|05:27
Bilecik
|06:08
Bingöl
|05:29
Bitlis
|05:24
Bolu
|06:00
Burdur
|06:13
Bursa
|06:12
Çanakkale
|06:22
Çankırı
|05:52
Çorum
|05:47
Denizli
|06:18
Diyarbakır
|05:33
Düzce
|06:01
Edirne
|06:18
Elazığ
|05:35
Erzincan
|05:31
Erzurum
|05:23
Eskişehir
|06:07
Gaziantep
|05:46
Giresun
|05:32
Gümüşhane
|05:29
Hakkari
|05:19
Hatay
|05:53
Iğdır
|05:12
Isparta
|06:12
İstanbul
|06:10
İzmir
|06:24
Kahramanmaraş
|05:47
Karabük
|05:55
Karaman
|06:02
Kars
|05:14
Kastamonu
|05:49
Kayseri
|05:50
Kilis
|05:48
Kırıkkale
|05:55
Kırklareli
|06:15
Kırşehir
|05:54
Kocaeli
|06:07
Konya
|06:04
Kütahya
|06:10
Malatya
|05:39
Manisa
|06:22
Mardin
|05:32
Mersin
|05:58
Muğla
|06:22
Muş
|05:26
Nevşehir
|05:53
Niğde
|05:55
Ordu
|05:34
Osmaniye
|05:51
Rize
|05:24
Sakarya
|06:05
Samsun
|05:40
Siirt
|05:26
Sinop
|05:42
Sivas
|05:41
Şanlıurfa
|05:40
Şırnak
|05:25
Tekirdağ
|06:16
Tokat
|05:41
Trabzon
|05:27
Tunceli
|05:32
Uşak
|06:14
Van
|05:19
Yalova
|06:09
Yozgat
|05:50
Zonguldak
|05:57