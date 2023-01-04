İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden öğrencilere beslenme desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi en az 50 bin ilk ve ortaokul öğrencisinin beslenme çantalarını kuru yemiş ve taze meyve ile dolduracak. Kuru yemiş ve taze meyveden oluşan ara öğün niteliğindeki gıda desteği, dar gelirli ailelerin okul çağındaki çocukları için yarından itibaren dağıtılmaya başlayacak.

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Gıda fiyatlarındaki fahiş artıştan etkilenen öğrencilerin beslenme sorunu yaşamaması için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, 6-14 yaş arası öğrenciler için yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Üniversite öğrencilerine sıcak yemek ve çorba desteği veren Büyükşehir Belediyesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine de ara öğün ve meyve dağıtımına yarından itibaren başlıyor.

Fizyolojik ve bilişsel gelişimleri için takviye gıda ihtiyacı olan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine 20 gram kavrulmuş fındık, 50 gram kuru üzüm, mandalina, portakal ile elma dağıtılacak. Öncelikli olarak dezavantajlı mahallelerdeki 50 bin öğrenciye ulaşılacak. Projenin metropol dışı ilçelerde yaygınlaştırılması planlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, giderek derinleşen ekonomik krizin çocukları da etkilediğini belirterek “Okullarda dağıtım için Milli Eğitim Bakanlığı’na yaptığımız başvuruya henüz yanıt gelmediği için kapı kapı dağıtıma başlıyoruz. Resmi kurumlardan onay gelmesi halinde dağıtıma okullarda devam edeceğiz. Çocuklarımız için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.

29 ÖZEL EĞİTİM KURUMUNA DÜZENLİ YEMEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2019'dan itibaren özel durumdaki öğrencilerin eğitim gördüğü kamuya ait 29 özel eğitim okuluna düzenli olarak öğle yemeği desteği sağlıyor. Bu okullara her gün ortalama 2 bin 500 kişilik öğlen yemeği dağıtılıyor.

Projeden yararlanmak isteyenler için önümüzdeki günlerde bizizmir.com üzerinden de taleplerin alınmasına başlanacak. Kentin 10 ayrı noktasındaki Biz İzmir Dayanışma Noktaları ve Sosyal Yardım Başvuru Noktaları'ndan beslenme desteği için başvuru yapılabilecek.

Sosyal yardım başvuru noktaları:

• Konak Danışma Ofisi: Milli Kütüphane Caddesi No:41/A, Konak

• Gürçeşme Danışma Ofisi: Laleli Mah. Menderes Cad. No:420, Buca

• Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü: Aydoğdu, 1263. Sokak No:1, Buca

Bizİzmir dayanışma noktaları:

• Nafiz Gürman Dayanışma Noktası: Kubilay Caddesi No: 61, Bayraklı

• Göksu Dayanışma Noktası: Göksu Mahallesi 684/11 Sokak No:38/A, Buca

• Harmandalı Dayanışma Noktası: İnönü Mahallesi 9202 sok. No:38/a, Çiğli

• Limontepe Dayanışma Noktası: Limontepe Mahallesi 9677 sok no:7, Karabağlar

• Ulubatlı Dayanışma Noktası: Mehmet Akif Mahallesi 2739 Sokak No:36/A, Konak

• Süvari Dayanışma Noktası: Süvari Mahallesi 803 Sokak No:87 Zemin Kat, Konak

• Güney Dayanışma Noktası: Güney Mahallesi 1149 Sokak No:24/A, Konak

• 1.Kadriye Dayanışma Noktası: 1. Kadriye Mahallesi 628 Sokak No:27, Konak

• Ballıkuyu Dayanışma Noktası: Ballıkuyu Mahallesi Ballıkuyu Cad. No:178/A, Konak

• Alpaslan Dayanışma Noktası: Alpaslan Mah. 1620/15 Sokak No: 29-2/A, Bayraklı