İzmir depreminde 91 saat sonra kurtarılan Ayda’nın babası: Umudunuzu koruyun

İzmir'de 2020 yılında yaşanan ve 117 kişinin hayatını kaybettiği depremde enkazdan 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebeğin babası Uğur Gezgin, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yakınları enkaz altında olanlara "Umudunuzu koruyun" çağrısı yaptı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Zamanla yarışan ekipler, enkaz altında kalan vatandaşlara en kısa sürede ulaşmak için cansiperane çabalıyor.

Yıkılan binaların altından çıkarılan her yaralı, yakınları enkaz altında olanlara umut olurken, arama kurtarma ekiplerinin de moral ve motivasyonunu olumlu etkiliyor.

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020’de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rızabey Apartmanı’nın enkazında annesini kaybeden, arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin, o depremde umudun simgesi olmuştu.

“Mucize bebek” olarak adlandırılan Ayda’nın babası Uğur Gezgin, deprem bölgesindeki vatandaşların acısını yüreğinde yaşıyor.

Kızı için gönderilen mektuplar ve kızının fotoğrafının yer aldığı bir video klip hazırlayan Gezgin, videonun sonunda “Ayda artık 5 yaşında. Enkazdan çıkacak yeni mucizeleri bekliyor. Unutmayın her zaman umut var.” sözlerine yer verdi.

Gezgin, deprem bölgesinde olanların acısını, deprem acısı taze olan biri olarak çok derinden hissettiğini söyledi.

Kızının 91 saat sonra hayata bağlandığını ifade eden baba Gezgin, deprem haberini aldığında aynı duyguları tekrar yaşadıklarını anlattı.

Depremzedelerin hissettiği çaresizliği kendisinin de yaşadığını ifade eden Gezgin, “İlk başta telefonlardan deprem haberi geldi, o anda televizyonu açtığımda dünyalar başımıza yıkıldı. İnanın aynı duyguları tekrar tekrar yaşadık. İnsanların neler yaşayabileceğini biliyordum ben. Şu anda onların ne çaresizlikte olduğunu yürekten hissediyorum aynı çaresizliği ben de yaşadım.” dedi.

Enkaz altında olanlar için kritik saatlerin başlandığını İzmir Depremi’nden tecrübe ettiklerini belirten Gezgin, şunları kaydetti:

“Üçüncü gün bitiyor, çok kritik saatler başlıyor. O zamandan biz tecrübeliyiz, yetişkinler 72, büyükler çocuklar 102 saate kadar dayanabilme şansları var. İnşallah bu soğukta Rabbim onlara yardım eder, güç verir.

Kimse umudunu kaybetmesin, biz 91’inci saatte çıkardık kızımızı, herkes bitti diyordu. Her şey bitti dediğimiz anda ilk Elif’imizi aldık 65’inci saatte, sonra Ayda geldi 91’inci saatte. Her zaman bir umut var diyorum ben. Sabır diliyorum.”

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı Haydar Özkan ise depremzedelerin neler hissettiklerini çok iyi bildiklerini söyledi.

İzmir Depremi’nin üzerinden 2,5 yıl geçtiğini hatırlatan Özkan, “Burada biz 117 canımızı kaybettik, Allah bin kere rahmet eylesin. Biz deprem yaşadığımızı sanıyorduk ama gördük ki 10 ili kapsayan bir deprem olunca hepimiz ne yapacağımızı şaşırdık.” dedi.

İzmirli depremzedeler olarak yardım kampanyası başlattıklarını dile getiren Özkan, “Depremzedelere bir nebze destek olabilmek için kendi depremzedelerimizle birlikte bir yardım kampanyası düzenledik. Elinde bir olan yarısını getirdi, iki olan birini getirdi, hepsine teşekkür ediyorum.” diye konuştu. (AA)

İlginizi Çekebilir Depremin mucize çocukları: İdil, Elif, Ayda

İlginizi Çekebilir Ayda'ya uzanan ilk el

İlginizi Çekebilir İzmir depreminin simge ismi Ayda'nın buruk sevinci