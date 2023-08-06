İzmir halkı Gücücek Koyu için ayakta

İzmir’in ünlü turistik ilçesi Çeşme Ovacık’taki doğal sit alanı Gücücek Koyu’nun beach club yapılmak üzere 67 milyona ihale ile özel bir firmaya verilmesi mahalle sakinleri ile çevrecileri ayaklandırdı. Ellerinde pankartlarla yürüyen yüzlerce protestocu " O plajdaki her bir kum tanesine seksen beş milyonda bir hisse ile biz de ortağız" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Latif SANSÜR

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Çeşme Gücücek Koyu Doğal Yaşamı Koruma Derneği'nin çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce kişi, doğal sit alanı konumundaki koylarının ihale ile beach club yapılmak üzere bir firmaya verilmesine tepki gösterdi. Dernek Başkanı Av. Seher Kacar, “Koyla ilgili tüm yetki Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nde. Kurumun adı ve kuruluş amacı tabiat varlıklarını korumaya dair olsa da, ne ironiktir ki vatandaş olarak bizler tabiat varlıklarını idareden korumak için mücadele etmek zorunda kalıyoruz” diyerek 3 bin metrekarelik plajın sadece 870 metrekaresinin halk plajına ayrıldığını, geri kalanının ise ihaleye çıkarıldığını dile getirdi.

“İHALEYE GİRDİK ALAMADIK”

Kıyılarının kiralanmasına karşı olmalarına rağmen, ticari amaçla kullanılmaması için ihaleye girdiklerini, ancak ihalenin KDV dahil 67 milyona çıkması üzerine çekilmek zorunda kaldıklarını söyleyen Kacar, “Biz orada yaşayan insanlarız, bizim sorumluluğumuz var. Ve yine bizim açımızdan orası paha biçilemez. Biz o ihaleye ticari bir kaygıyla girmedik. Onlar için Gücücek Koyu demek, para demek. Bizim için oranın değeri parayla ölçülemez. Ancak bizim de ekonomik gücümüz sınırlı” diyerek bu nedenle protesto haklarını kullanacaklarını, kamuoyu oluşturmak için mücadele edeceklerini söyledi.

“HALK PLAJI DİYE BİR TANIM YOK, TÜM PLAJLAR HALKINDIR”

Çeşme'de ve Türkiye'deki bir çok sahil beldesindeki beach club denilen işletmelerin Anayasa'nın üstünde gibi davrandıklarını, giriş için bin ile iki bin 500 lira arasında değişen giriş ücretleri aldığını belirten Gacar, “Halk plajı diye bir tanımlama, bir ayrım yoktur bütün plajlar, bütün sahiller halkındır. Anayasa ve Kıyı Kanunu bize bu hakkı verir; Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır. Ancak giriş ücreti ödemeden Anayasal hakkımızı kullandırmıyorlar bize. Oysa ki seçkinler sınıfına dahil olmadığınız için girmenize izin verilmeyen o plajdaki her bir kum tanesine seksen beş milyonda bir hisse ile biz de ortağız” ifadelerini kullanarak şu öneriyi getirdi; “İlla ki bir düzenleme yapılacaksa, Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan halkın kullanımına tahsisli plaj projesi kapsamına Gücücek Koyu’nun da alınmasını ya da belediyeye tahsis edilmesini istiyoruz. Vatandaş olarak Devlet ile yaptığımız toplumsal sözleşmeden doğan hakkımızı, bize ait olanın bizde kalmasını istiyoruz.”

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