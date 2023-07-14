Urla ve Bodrum’da korkutan yangın
Türkiye'de rekor sıcaklıkların kaydedildiği bir dönemde, sıcak hava dalgası orman yangınlarını tetikliyor... İzmir'in Urla ilçesinde makilik bir alanda yangın çıktı. Bunun yanı sıra, Milas-Bodrum yolunun havaalanı kavşağı mevkiinde saat 14.42 sıralarında başka bir yangın daha çıktı. Urla'daki yangın 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
İzmir’in Urla ilçesine bağlı kırsal Demircili Mahallesi’nde makilik alanda saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.
Bölgeye 8 dakikada içinde İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 4 helikopter, 2 uçak, 15 arazöz, 4 su ikmal ve 3 dozer sevk edildi.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Yangın 15.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
BODRUM HAVALİMANI KAVŞAĞINDA YANGIN
Öte yandan, Muğla'nın Milas Bodrum yolu, havaalanı kavşağında, yol kenarında saat 14.42 sıralarında yangın başladı.
Havalimanına giden kavşaktaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için müdahalede bulunuyor.