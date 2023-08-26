İzmir ve Aydın’da sağanak
Sıcak havaların ardından İzmir ve Aydın kent merkezinde gök gürültülü sağanak etkili oldu.
İzmir’in Konak, Buca, Karabağlar ve Karşıyaka ilçelerinde akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak, özellikle sahil kenarında vakit geçirenlere zor anlar yaşattı.
ŞİMŞEKLER ŞEHRİ AYDINLATTI
Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda kısa süren yağmura hazırlıksız yakalananlar şaşkınlık yaşadı. Öte yandan sağanakla çakan şimşekler şehri aydınlattı.
AYDIN’DA DA ETKİLİ OLDU
Türkiye’nin en sıcak illerinden Aydın’da, akşam saatlerinle kısa süreli gök gürültülü yağmur yağdı.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan bazıları dükkanların tentelerinin altında korunmaya çalıştı.
Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar ise yağmura aldırış etmeden ıslanmayı tercih etti.
Bunaltıcı sıcak nedeniyle çocuklarıyla dışarı çıkan Gamze ve Feyyaz Yiğit çifti, yağmurla serinlediklerini söyledi. (AA)