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İzmir ve Aydın’da sağanak

Sıcak havaların ardından İzmir ve Aydın kent merkezinde gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Yayınlanma: 23:52 - 26 Ağustos 2023 Güncellenme:
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İzmir ve Aydın’da sağanak

İzmir’in Konak, Buca, Karabağlar ve Karşıyaka ilçelerinde akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak, özellikle sahil kenarında vakit geçirenlere zor anlar yaşattı.

ŞİMŞEKLER ŞEHRİ AYDINLATTI

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda kısa süren yağmura hazırlıksız yakalananlar şaşkınlık yaşadı. Öte yandan sağanakla çakan şimşekler şehri aydınlattı.

AYDIN’DA DA ETKİLİ OLDU

Türkiye’nin en sıcak illerinden Aydın’da, akşam saatlerinle kısa süreli gök gürültülü yağmur yağdı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan bazıları dükkanların tentelerinin altında korunmaya çalıştı.

Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar ise yağmura aldırış etmeden ıslanmayı tercih etti.

Bunaltıcı sıcak nedeniyle çocuklarıyla dışarı çıkan Gamze ve Feyyaz Yiğit çifti, yağmurla serinlediklerini söyledi. (AA)

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