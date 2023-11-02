İzmir ve Çanakkale açıklarında onlarca göçmen kurtarıldı
İzmir'in Foça, Dikili ve Karaburun ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 76 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 49 göçmen yakalandı. Çanakkale açıklarında ise gerçekleştirilen operasyonlarda, 69 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Foça ilçesi Güvercin Adası üzerinde bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye 3 bot ekibi sevk edildi. Ekipler, ada üzerindeki 31 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.
Dikili ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 33 düzensiz göçmen ile Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 12 düzensiz göçmen kurtarıldı. Can salında, ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 kişi de yakalandı.
Yine Dikili ilçesi açıklarında durdurulan lastik bottaki 48 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
ÇANAKKALE
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun arızalanıp sürüklendiğini tespit etti.
“TCSG-28” botuyla bölgeye giden ekipler, yardım talebinde bulunan Afganistan uyruklu 36 düzensiz göçmeni kurtardı.
Diğer operasyonda ise “KB-20” botuyla aynı bölgeye intikal eden ekipler, hareket halindeki lastik botta Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmeni yakaladı.
Karaya çıkarılan 69 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
MUĞLA
Bodrum açıklarında farklı zamanlarda Sahil Güvenlik radarı tarafından dört ayrı lastik botta düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi. Bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.
Durdurulan lastik botlarda, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan toplam 113 düzensiz göçmen yakalandı. Fiber karinalı lastik bottaki göçmen kaçakçısı şüphelisi 1 kişi de gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. (AA)