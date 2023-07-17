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İzmir ve Manisa’da 9 orman ve çalı yangını

İzmir ve Manisa'da birçok ilçede çıkan 9 orman ve çalı yangını, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince havadan ve karadan yapılan erken müdahalelerle büyümeden söndürüldü.

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İzmir ve Manisa’da 9 orman ve çalı yangını

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, saat 10.40’ta Kemalpaşa ilçesi Çambel mevkisinde çıkan orman yangına, saat 10.52’de ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Ekipler yangına, 2 uçak, 5 helikopter, 6 dozer, 26 arazöz ve 8 su ikmal aracı ile müdahale etti. Yangın saat 12.44’te kontrol söndürüldü.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yine Dikili ilçesi Çandarlı bölgesinde saat 11.55’te çıkan orman yangınına 1 helikopter, 10 arazöz ve 1 su tankeri ile müdahale edilirken, yangın, saat 12.56’da söndürüldü. Çeşme ilçesi Alaçatı mevkisinde saat 14.10’da ormanda alanda çıkan yangına 2 helikopter, 8 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile müdahale edilirken, alevler saat 15.41’de kontrol altına alındı.

Gaziemir Görece bölgesindeki saat 16.43’te çıkan orman yangına, 4 uçak, 6 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı, 4 dozer, 6 yer ekibi ile müdahale edilirken, alevler saat 17.06’da söndürüldü.

Manisanın Saruhanlı ilçesinde saat 11.25’te çıkan orman yangını, 1 helikopter, 4 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozerle yapılan müdahalelerle saat 11.50 itibariyle söndürüldü.

Öte yandan, diğer dört yangının ise ufak çaplı çalı tutuşması olduğu ve erken müdahale ile kontrol altına alındığı öğrenildi. (DHA)

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