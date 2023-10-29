İzmir’de 100’üncü yıl coşkusu

Milli mücadele ateşinin en harlı yandığı İzmir, Cumhuriyeti'n kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü coşkuyla kutluyor. İzmirliler ellerinde bayraklarla kentin her noktasını bayram havasına bürüdü...

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Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü kutlamaları İzmir’de de büyük bir coşkuyla başladı.

Cumhuriyetin 100’üncü yılı kutlamaları İzmir Valiliği’nde yapılan tebrikat töreniyle başladı. İzmir Valisi Süleyman Elban, tebrikleri kabul ettikten sonra Cumhuriyet Meydanı’nda resmi kutlama töreni yapıldı.

Vali Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tören aracıyla kutlamaya gelen vatandaşların bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları okundu.

“ATATÜRK CANINI HİÇE SAYIP SAMSUN’A ÇIKTI”

Vali Elban, törende yaptığı konuşmada, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı ve Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyete giden yolda uzun zamandan beri zor şartlar altında yaşayan millet, maalesef son birkaç yüzyıl içerisinde sürekli kayıplar vermiş, sürekli sıkıntılar çekmiş ama ülkenin her geçen gün bir parçasını maalesef kaybetmiş. Ve nihayet artık tarihler 1912’ye geldiğinde tüm düşman kuvvetleri el birliğiyle artık bu milleti yok etmek üzere seferber oldular. Balkanlar, Trablusgarp, ardından Birinci Dünya Savaşı’yla birlikte bu millet başarılı çıkmasına rağmen büyük de kayıplara uğramıştır. Ve milletin bu durumunu fırsat bilen düşman kuvvetleri artık son bir hamleyle bu milleti yok etmek, Anadolu’dan söküp atmak için son bir hamleyle Anadolu’yu dört bir yandan kuşattılar” dedi.

“KAHRAMANCA DİRENİŞ GÖSTERDİ”

Düşmanların kuşatmayla hedeflerinin bu milleti topyekun yok etmek olduğunu ifade eden Vali Elban, “Anadolu’nun dört bir yanında başlayan bu kuşatma, işgal ve mezalimlere büyük Türk milleti her ilde, her ilçede, her köyde kahramanca direnişler gösterdi. Ama bu direnişlerin derli toplu bir bütün halinde verilmesi durumunda ancak başarı gelecekti. Aksi takdirde bu millet maalesef yok olmayla karşı karşıya kalacaktı. Bunu fark eden Aziz Atatürk, makamını, mevkisini, rütbesini ama her şeyden önemlisi canını hiçe sayarak 19 Mayıs günü bu vazifeye atılmak için Samsun’a çıktı. Tüm tehlikelere rağmen bu hareketi örgütledi ve bunun sonunda da verilen yaklaşık iki yıldan fazla verilen mücadeleden sonra içinde bulunduğumuz bu şehirde en son düşman da denize dökülerek 9 Eylül’de ülke kurtarıldı. Düşmanların bilmediği bir şey vardı. O da bu milletin vatan ve devlet söz konusu olduğunda canını seve seve vereceği gerçeğini bilmiyorlardı” diye konuştu.



“BU MİLLETİ KİMSE YIKAMAZ”

Cumhuriyetin dimdik ayakta kalacağını kaydeden Vali Elban, “Vatan ve millet söz konusu olduğunda canını seve seve veren bir milletin yok edilmesi, akıl dışı bir şeydir. Dolayısıyla da tarih sahnesinde var olduğumuz bugüne kadar Allah’a şükür hiç vatansız ve devletsiz kalmadık. Bu kahraman vatanperver milletimizin samimiyeti, vatan ve devlet aşkı sayesindedir.

Yine kutsal değerlerine bağlı ve o değerleri olmadan yaşamayacağını bildiği için de bu değerlere karşı da bir tehdit, bir tehlike olduğunda gözünü kırpmadan her zaman canını seve seve vermeye hazır olmuştur. Güzel Atatürk ve silah arkadaşlarının liderliğinde yürütülen bu şanlı mücadele, düşmanın tamamen yurttan temizlenmesiyle son bulduktan sonra elbette bu mücadelenin, bu başarının taçlanması gerekiyordu. İşte bu mücadele 1923 yılında Atatürk’ün çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmasıyla taçlandı. Ve üzerinden Allah’a şükür 100 yıl geçti. 100 yıldır cumhuriyetimiz dimdik ayakta. İnşallah önümüzdeki nice 100 yıllarda, bin yıllarda da cumhuriyetimiz hep genç kalacak, hep dimdik ayakta olacak” dedi.

Vali Elban, “Cumhuriyetin kurulmasında büyük emekleri olan canını, her şeyini yok sayıp bu ülke için kendini her türlü fedakarlığa hazırlayan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal eylemiş tüm gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Onlara ve tüm şehitlerimize gözünüz arkada kalmasın diyorum. Bu Cumhuriyetin gösterilen medeniyet seviyesinin üzerine çıkması için elimizden gelen her şeyi yapacağımıza, gecemizi gündüzümüze katacağımızdan emin olmalarını istiyoruz. Ve bu cumhuriyetin yükselmesi için bu vatanın korunması için gözümüzü kırpmadan, onlardan öğrendiğimiz gibi de canımızı feda etmeye hazır olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Artık bugün itibarıyla Cumhuriyetimiz 100 yaşında. Bugün 101’inci yaşına giriyor. Artık bugünden itibaren Türkiye Yüzyılı başlıyor, Türklerin yüz yılı başlıyor, bin yılı başlıyor. İnşallah ilelebet de Cumhuriyet payidar kalacak. Bu millet bahtiyar kalacak ve lider ülke olmaya devam edecek.”

Vali Elban’ın konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okunup halk oyunları gösterileri sergilenirken, etkinlik geçit töreniyle sona erdi. (DHA)

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