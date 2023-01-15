İzmir’de 3.5 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Buca ilçesinde, 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, merkez üssü İzmir’in Buca ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 09.50’de meydana gelen depremin yerin 4.04 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi. İzmir’in yanı sıra Manisa’dan da hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)