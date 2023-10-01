Abone Ol

İzmir’de 3,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 16.30'da merkez üssü İzmir Buca olan 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi....

Yayınlanma: 16:41 - 01 Ekim 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İzmir’de 3,7 büyüklüğünde deprem

Ayrıntılar geliyor…

X Reklam