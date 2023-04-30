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İzmir’de AKP’nin iki numarasından tepki çeken sözler

AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Sefa Şahin, Millet İttifakı'nın mitingine giden vatandaşlar hakkında tepki çeken ifadelerde bulundu.

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İzmir’de AKP’nin iki numarasından tepki çeken sözler

AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Sefa Şahin’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tepki topladı. Millet İttifakı’nın tarihi mitingine giden vatandaşları hedef alan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

* İzmir’de bir grup Millet İttifakı militanı, HDP ile girdikleri yatak odalarından çıkıp, mitinge gidiyor anlaşılan!

* Sizin gibi haysiyetsizlere bu millet fırsat vermedi, bundan sonra da vermeyecektir. Küfürler savursanız da bir yerlerinizi yırtsanız da gideceğiniz yer PKK kucağı!

* Dün olduğu gibi, 14 Mayıs'ta size öyle bir çakacağız ki, bir daha belinizi doğrultamayacaksınız!

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