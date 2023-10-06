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İzmir’de Aktaşlar suç örgütüne operasyon: 26 gözaltı

Türkiye genelinde 31 ilde suç örgütlerine yönelik düzenlenen Kafes Operasyonu'nun İzmir ayağında Aktaşlar olarak bilinen suç örgütü çökertilirken, 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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İzmir’de Aktaşlar suç örgütüne operasyon: 26 gözaltı

31 ilde suç örgütlerine yönelik düzenlenen Kafes Operasyonu’ kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada haksız menfaat ve yüksek kazanç sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Aktaşlar ve diğer suç örgütlerine yönelik operasyon kararı verildi.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün İzmir merkezli Manisa, Konya ve Kayseri’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. 72 ekip ve 145 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda Aktaşlar ve diğer suç örgütlerine mensup 26 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 15 tabanca, 11 pompalı tüfek, 32 kartuş, 395 fişek, 7 uyuşturucu hap, 1 balistik yelek, 11 tabanca ve 9 tüfek şarjörü ele geçirildi. (DHA)

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