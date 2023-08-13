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İzmir’de bir kişi, ‘Beni uzaylılara öldürtecek’ diyerek annesini satırla yaraladı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen B.E.G. (26), "Beni uzaylılara öldürtecek" diyerek annesi S.G.'ye (52) satırla saldırdı. Ensesinden aldığı 3 satır darbesiyle ağır yaralanan anne S.G. hastaneye kaldırılırken, oğlu B.E.G. gözaltına alındı.

Yayınlanma: 00:22 - 13 Ağustos 2023 Güncellenme:
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İzmir’de bir kişi, ‘Beni uzaylılara öldürtecek’ diyerek annesini satırla yaraladı

İzmir’in Karşıyaka ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 6653 Sokak’ta saat 16.25 sıralarında uyuşturucu etkisinde olduğu ileri sürülen B.E.G. ile annesi S.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. B.E.G., yanında bulunan satırla, annesi S.G.’ye “Beni uzaylılara öldürtecek” diyerek saldırdı. Anne S.G. ensesine isabet eden darbelerle yere yığılırken, olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

ENSEYE ÜÇ SATIR DARBESİ

Adrese sevk edilen sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan S.G.’nin boynundan 3 satır darbesiyle yaralandığı belirlendi. Ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan anne S.G. ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, B.E.G. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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