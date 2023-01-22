Abone Ol

İzmir’de çıkan kavgada 2 kişi öldü

İzmir'in Buca ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, 2 kişi hayatını kaybetti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İzmir’de çıkan kavgada 2 kişi öldü

Kozağaç Mahallesi’nde daha önce husumetli oldukları iddia edilen 2 grup bir kahvehanede karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Uğur Selimler bıçaklanarak, Mustafa Sağolalar ise tabancayla ateş edilerek yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kaldırıldıkları hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. (AA)

Birlikte yaşadığı Ayşenur'u öldürdü, intihara kalkıştıİlginizi ÇekebilirBirlikte yaşadığı Ayşenur'u öldürdü, intihara kalkıştı
X Reklam