İzmir’deki orman yangını gece boyunca sürdü
İzmir'in Buca ve Torbalı ilçeleri arasında dün gece başlayan orman yangınını saatler sonra kontrol alındı.
İzmir’de çıkan yangın, Buca ilçesine bağlı Doğancılar Mahallesi ile Torbalı ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi arasında dün saat 23.10’da başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangının kontrol altına alınması için yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Bu kapsamda, 4 uçak, 5 helikopter, 45 arazöz, 12 su ikmal aracı ve 9 dozer ile yangına müdahale ediliyor.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının kontrol altına alınması için yapılan çalışmaların olumlu sonuçlar verdiğini bildirdi.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu öğlene doğru kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
(DHA)