İzmir’de Halk Ekmek’in fiyatı 4 TL oldu
İzmir Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası tarafından üretilen ekmeklerin fiyatlarında düzenleme yapıldı. Artan girdi maliyetleri nedeniyle 3 TL olan 210 gramlık normal ekmek yarından itibaren 4 TL olarak satışa sunulacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Grand Plaza Gıda Turizm A.Ş.'ye bağlı Halk Ekmek Fabrikası'nda ürettiği ekmeklerin fiyatlarında düzenlemeye gitti.
Buna göre 210 gramlık normal ekmek, Halk Ekmek büfelerinde yarından (10 Ocak 2023) itibaren 4 TL'ye satılacak.
Düzenleme yeni yılda elektrik ve doğalgaz başta olmak üzere girdi maliyetlerinin yüzde 65'in üzerindeki artışı göz önüne alınarak yapıldı.
Halk Ekmek Fabrikası aracılığıyla İzmir'de her gün 150 binin üzerinde ekmek vatandaşlara ulaştırılıyor.