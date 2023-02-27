İzmir Körfezi’nde korkutan deprem (Son depremler)
İzmir Körfezi'nde saat 21.22'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İzmir depremle sallandı. AFAD’ın verilerine göre, İzmir Körfezi’nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 21.22’de olan deprem yerin 14.5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi ise değremin 4 büyüklüğünde ve yerin 6.9 kilometre derinliğinde meydana geldiğini aktardı.
Deprem, İzmir’de kısa süreli panik yarattı.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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