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İzmir Körfezi’nde korkutan deprem (Son depremler)

İzmir Körfezi'nde saat 21.22'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yayınlanma: 21:25 - 27 Şubat 2023 Güncellenme:
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İzmir Körfezi’nde korkutan deprem (Son depremler)

İzmir depremle sallandı. AFAD’ın verilerine göre, İzmir Körfezi’nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 21.22’de olan deprem yerin 14.5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise değremin 4 büyüklüğünde ve yerin 6.9 kilometre derinliğinde meydana geldiğini aktardı.

Deprem, İzmir’de kısa süreli panik yarattı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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