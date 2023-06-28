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İzmir’de iki kişilik uçak yere çakıldı

İzmir’in Selçuk Havaalanı'ndan kalkan TC-UOT kuyruk numaralı iki kişilik uçak kısa bir süre sonra güç kaybetti. Rüzgarın da etkisiyle savrulan uçak havaalanına ulaşamadan yere çakıldı.

Latif SANSÜR
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İzmir’de iki kişilik uçak yere çakıldı

Bugün sabah saatlerinde Selçuk Havaalanı’ndan kalkan tek motorlu ve pervaneli iki kişilik uçak yere çakıldı. Edinilen bilgiye göre pilot Emre Özel ile arkadaşı Mete Ergin'in bulunduğu uçak kalkıştan kısa bir süre sonra güç kaybetti.

Uçağı havaalanına geri döndürmek için manevra yapan Emre Özel, rüzgar nedeniyle uçağın hakimiyetini kaybetti. Uçağı indirmek için çaba harcayan pilot, eski çöplük alanında kafa üstü yere çakıldı. Uçak kullanılamaz hale gelirken, uçaktaki Emre Özel ile Mete Ergin kazadan yara almadan kurtuldu.

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