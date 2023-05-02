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İzmir’de kadın cinayeti… Tutuklandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, birlikte yaşadığı Y.Z. tarafından pompalı tüfekle vurulan Sultan Kaya hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Y.Z., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Yayınlanma: 15:50 - 02 Mayıs 2023 Güncellenme:
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İzmir’de kadın cinayeti… Tutuklandı

Olay, dün saat 02.30 sıralarında, Örnekköy Mahallesi 7522 Sokak’ta meydana geldi.

Sultan Kaya ile  birlikte yaşadığı Y.Z. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Z., evde bulunan pompalı tüfekle Kaya’ya ateş açtı. Kaya yere yığılırken, Y.Z. olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Kaya, ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaya, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından yakalanan Y.Z., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.(DHA)

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