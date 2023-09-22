İzmir’de kadın işçiler haykırdı: Gerekirse Ankara’ya gideceğiz

İzmir Bergama ilçesindeki Agrobay Seracılık’ta sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkartılan ve bir aydır eylem yapan kadın işçileri CHP Genel Başkan Adayı ve Grup Başkanı Özgür Özel ziyaret etti. Ziyarette kadın işçiler haklarını alıncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini ifade ederek, “Gerekirse Ankara’ya gideceğiz” derken, CHP’li Özel ise işçilerin haklarını alıncaya kadar destek olacaklarını dile getirdi.

İlker KILIÇASLAN

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İzmir Bergama ilçesinde faaliyet gösteren Agrobay Seracılık'ta sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkartılan işçi kadınların firma önünde direnişleri 32 gündür devam ediyor. Agrobay Seracılık önünde eylemleri devam eden ve kimi zaman jandarmayla karşı karşıya gelerek gözaltına alınan işçileri CHP Genel Başkan adayı ve Grup başkanı Özgür Özel, CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen ile birlikte ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Adayı Özel, işçilerle sohbet ederek yaşadıkları sıkıntıları dinledi.

“GEREKİRSE ANKARA'YA GİDECEĞİM”

Agrobay Seracılık'tan işten çıkartılan işçi Şirin Yıldırım, CHP'li Özel'e yaşadıklarını sıkıntıyı anlatarak, haksız yere işten çıkartıldıkları gerekçesiyle 32 gündür hak aradıklarını ifade etti.

İşten çıkartılan işçi Şirin Yıldırım, CHP'li Özel'e yaşadığı sıkıntıyı şöyle anlattı:

* “9 yıl boyunca çalıştım. Zor şartlar altında çalıştım. Arkadaşlarımıza baskılar, ücretsiz izinlere göndermek, can güvenliğimiz yoktu. Bunları gördüğümüz için sendikaya üye olmaya karar verdik. Ama suç mu işledik. Bildiğin kapının önüne koydular. Geçen Cuma buraya geldik. Hakkımızı arıyoruz. Direnmeye çalıştık. Jandarması polisi sürükleyerek gözaltına aldılar. Geçen Cuma'da yine direnmeye geldik. Yine jandarma engelleyerek ayağıma bastı. Ayağı kırdı jandarma. Sonra bana kalkanla bir vurdular, arkadaşımla birlikte yere düştük.

* Komutan gelmiş başımda ‘Maksatlı olarak yolu kapatıyorsunuz. Açın' diyor. Benim canım yanıyor, nasıl yerden kalkayım. Ben ağlıyorum orada bana inanmıyor. ‘Kalk. Yoksa gözaltına alacağım' diyor. Kırık ayağımla beni gözaltına almakla tehdit ediyor. Biz 32 günden beri işkence görüyoruz. Artık bizim bu sorunumuzun çözülmesini istiyoruz. İstanbul'lara kadar gittim. Gerekirse Ankara'da gideceğim. Bu işin peşini bırakmayacağım. Hakkımızı versinler bizden kurtulsunlar.”

“PSİKOLOJİM BOZULDU, UYUYAMIYORUM”

32 gündür gerçekleştirdikleri eylem boyunca hep jandarma ve polisle karşı karşıya geldiklerini söyleyen ve işten çıkartılan başka bir işçi kadın ise şöyle konuştu:

* “60-70 derece sıcaklıklarda çalıştık. Biz sendikaya durup dururken üye olmadık. Bizim maaşlarımız düzensiz yatıyordu. Promosyon paralarımız verilmedi. Ramazan kolilerimiz verilmiyordu. Servis sayımı teke düşürdüler. Bizi taşıyan arabalarda hurda. Kışı donuyorduk. Yazın ise sıcaklıktan terliyorduk. Birkaç defa ölümle burun buruna geldik. Kaza yaşadık. Mesailerimiz yazılmıyordu. Bundan dolayı sendikaya geçtik.

* Sendikaya geçtiğimiz içinde çıkışımız verildi. Maden sendikaya üye olduğumuz için bizi attılar. Atarken de bize ‘Bütün tazminatınız, işsiz parası' gibi bütün haklarınız verilecek dedi. Ama öyle bir şey yok bize Kod 46'dan tazminatsız çıkış verilmiş. Tazminatımız verilmedi. Maaşlarımız yatmadı. Biz gariban insanlarız. Emeğimizle geçinen insanlarız. 32 günden beri buraya direnmeye ve hakkımızı aramaya geliyoruz. Ama polis ile jandarmayla karşı karşıya hem psikolojik hem de fiziksel olarak şiddet uygulanarak karşı karşıya geliyoruz. Biz bunları yaşamak istemiyoruz. Biz işçi kadınlar ve ev hanımları olarak, artık psikolojimiz bozuldu. Bunu yaşamak istemiyoruz. Sürekli jandarma polis görmek istemiyorum. Psikolojim bozuldu. Uyku uyamıyorum. Sağlıklı düşünemiyorum.”

CHP'Lİ ÖZEL FİRMA YETKİLİLERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Özgür Özel, işçi kadınların taleplerini dinledikten sonra Agrobay firması yetkilileri ile görüştü. CHP'li Özel firma yetkilileri görüştüğü sırada işten çıkartılan kadınlar dışarıda ‘İşçiyiz haklıyız kazanacağız' sloganları atarak bekleyişlerini sürdürdü.

“İŞÇİYİ SUÇLU GÖSTERMEK İÇİN YAPTIKLARI ORTADA”

Özel şirket yetkilileri ile yaptığı görüşme sonrasında eylem yapan işçilere açıklamada bulundu. Yapılan görüşmede şirket yetkililerinin durumu mahkemeye taşımak istediğinin altını çizen CHP'li Özel şunları söyledi:

* “Agrobay Seracılık'ta şirketi yetkilileri ile uzun bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmenin içinde bizim talebimiz yeniden bir temasın kurulması. Buradan işten çıkartılmış işçilerin öncelikle kod 46 denen büyük haksızlıktan kurtarılmaları. Ardından tazminatlarını da verilerek diğer talepleri konusunda müzakere edilerek meselenin çözülmesi yönünde oldu. Ayrıldığımız nokta da işveren tarafı mahkeme yoluna gidilmesi gerektiğini, mahkemenin vereceği karara uyulacağını, kendilerinin haklı olduğunu ve işçi tarafını haksız gördüklerini kullanan ifadeler kullandılar. Biz geçmişte çok benzer örneklerin süreçlerini yaşamış milletvekilleri ve yöneticiler olarak biz kendilere Pazartesi gününe kadar geçen sürenin kullanılmasını ve heyetimizdekilerle Pazar günü irtibat kurmalarını talep ettik.

* Biz Pazartesi gününe kadar herhangi bir milletvekilleri olarak adım atmayacağız. Her türlü teması, ilgili bakanlık, meclisin ilgili kurumları hem de gerekiyorsa bundan sonraki süreçte hangi kurum, kuruluşla temas etmemiz gerekiyorsa o noktada işçiden yana tarafımızı koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bize çeşitli görüntüler izletildi. İlk günkü eylemle ilgili. Eylemi gördük. Eylemde seyahat özgürlüğünü kısıtlanmasından bahsediliyor. Ben kendisine daha önceki bir mahkeme kararını hatırlattım. Mahkeme diyor ki ‘Böyle bir işletmenin ikinci bir ambulans ve itfaiye çıkış kapısı da olması lazım.' Diyor. ‘Bizde de var' dediler. O zaman içerideki arabalar oradan çıkabilirmiş.

* İşçilerin burada olması ambulansın geçişine, itfaiyenin giriş veya çıkışına engel değilmiş. ‘Evet doğru' dediler. Yani kadın işçilerimizin kapattığı kapı eylemle ses duyurmak için doğru bir kapı. Ama işlerini istismar ettiği gibi hayati ve bir sürü şeyi aksatmış kapı değil. Ellerinde işçilerimizi suçladıkları madde bir mahkeme kararını gösterip sorguladığımız da hemen dediler ‘Bizde alternatif kapı var. Açıktı orası' diye. O zaman neden çıkmadılar. İşçiyi suçlu göstermek için yaptıkları ortada. Bu daha bir başlangıç. Biz bu işleri çok uzun yerlerde çok farklı zamanlarda takip eden insanlarız. Kazanılmış işçiden emekçiden yana kazanılmış çok mahkeme kararı var. Biz bu noktada elimizden geleni göstereceğiz. Şirket ihracat yapıyor. Biz ihracat yapan bir şirketin sizin anlınızın terinizin Türkiye'ye döviz olarak dönmesi çok iyi bir şeydir. Haklarınızı versinler ihracat yapsınlar. Bunda hiç sıkıntı yok. Haklarını arayana kadar destek olmaya devam edeceğiz.”

CHP'li Özel'in açıklamasını ardından kadın işçiler eylemlerine haklarını alıncaya kadar devam edeceklerini ifade etti.