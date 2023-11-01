İzmir’de ‘Kalkan’ operasyonu: 309 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de başta yabancıların çoğunlukta olduğu Basmane bölgesi olmak üzere binden fazla personelle kaçak göçmen operasyonu düzenlendi. 309 yabancının ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatıldı.

Sozcu.com.tr

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir’de düzenlenen operasyonda 309 kaçak göçmenin yakalandığını bildirdi.

İzmir Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından başta Basmane bölgesi olmak üzere şehir genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında yabancı şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerlerde, metruk binalarda, park-bahçelerde, oteller ile bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması ve denetimler yapıldı.

YABANCIYA KAYITLI İL KONTROLÜ

Bin 257 Emniyet ve İl Göç İdaresi personelinin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu şahısların Türkiye’de yasal kalış durumları ve kayıtlı oldukları ilde bulunup bulunmadıkları kontrol edildi.

Şehrin çeşitli semtlerinde konuşlandırılan 5 adet Mobil Göç Noktasında parmak izi sorgulamaları yapılan yabancılardan 309'unun düzensiz göçmen oldukları tespit edildi. Düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatıldı.

‘ORGANİZATÖRLERİN ENSESİNDEYİZ’

Yerlikaya mesajında “Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin bilmesini isterim ki; tek amacımız düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla, halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, organize suç çeteleriyle mücadeleye kararlılıkla devam etmektir. Düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız” ifadelerine yer verdi.