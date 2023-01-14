İzmir’de konut ve konut dışı su tarifelerinde indirime gidilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, 6360 ve 5216 sayılı yasalarla görev alanına giren yerleşimlerdeki indirimli su tarifelerinin yasal düzenleme nedeniyle kaldırılması üzerine kent genelindeki abonelere yansıtılacak indirim kararı aldı.

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İZSU Genel Müdürlüğü, 5216 ve 6360 sayılı yasayla görev alanına giren belde ve köylerde bugüne kadar uygulanan indirimli su tarifelerini ilgili yasal zorunluluk ve Sayıştay'ın bu doğrultudaki uyarıları nedeniyle kaldırma kararı aldı.

Alınan kararla birlikte bu yerleşimlerde de İzmir kent merkezindeki metropol ilçelerde uygulanan su tarifesi geçerli olacak. 2019 yılında yapılan kanun değişikliği ile köy ve beldeden mahalleye dönüşen yerleşimlerde uygulanmakta olan indirimli tarifeler kaldırılmıştı.

ELDE EDİLEN GELİR ARTIŞI TÜM ABONELERE İNDİRİM OLARAK YANSITILACAK

İZSU, yasa gereği değişikliğe gidilen tarifelerden kuruma yansıyacak gelir artışını ise tüm kentlilere eşit şekilde yansıtma kararı aldı. İlk genel kurulda uygulamaya alınacak değişiklik, konut ve konut dışı aboneliklere ilk kademe su tarifelerinde yüzde 7 oranında indirim sağlayacak. Yeni düzenlemeden tüm İzmirlilerin faydalanması sağlanacak.

TARIMSAL ÜRETİM DESTEĞİ DEVAM EDECEK

Belde ve köylerde tarımsal ve hayvansal üretim yapan abonelerin yüzde 75'lik indirimli tarifeleri devam ettirilecek.