İzmir’de korkunç kaza: Yayanın bacağı koptu
İzmir'de yürürken kazaya karışan iki otomobilden birinin çarpıp kaldırıma sıkıştırdığı E.U. adlı kadının bacağı koptu. E.U., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
İzmir’in Buca ilçesinde savrulan otomobilin çarptığı kadın yaralandı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Dumluğınar Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi.
Hızlı olduğu ileri sürülen Z.G. (50) yönetimindeki otomobil, sokaktan caddeye çıkan otomobille çarpıştı.
Otomobillerden biri savrulup, bu sırada yaya olarak bölgeden geçen E.U.'ya çarptı.
E.U., otomobille kaldırım arasına sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağ bacağı kopan kadın, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif yaralanan sürücüler de hastaneye götürüldü.
ALKOL OLDUĞU İDDİASI
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, alkollü olduğu öne sürülen Z.G.'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi. (DHA)