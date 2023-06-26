Abone Ol

İzmir’de orman yangınına havadan ve karadan müdahale

İzmir'in Buca ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yayınlanma: 12:37 - 26 Haziran 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Buca’nın Karaağaç Koşuyolu mevkiinde saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına ilk müdahaleyi 8 dakika sonra yaptı.

Bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne ait 5 helikopter, 2 uçak, 19 arazöz, 5 su ikmal, 3 ilk müdahale ekibi ve 4 dozer sevk edildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. (DHA)

Kilis'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındıİlginizi ÇekebilirKilis'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam