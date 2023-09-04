İzmir’de palet fabrikasında yangın
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren palet fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
İzmir’in Kemalpaşa ilçesi Akalan Mahallesi’nde faaliyet gösteren palet fabrikasında, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrikadan yükselen dumanları görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve su ikmal aracı sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. (DHA)