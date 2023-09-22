İzmir’de sandık savaşı erken başladı

İYİ Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Ümit Özlale, SÖZCÜ Televizyonu moderatörü İpek Özbey’e konuştu.

Sozcu.com.tr

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İYİ Parti Lideri Meral Akşener, önceki gün İzmir'de Prof. Dr. Ümit Özlale'yi büyükşehir belediye başkan adayı olarak tanıttı. SÖZCÜ yazarı İsmail Saymaz, İzmir'in CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e Ümit Özlale'yi sordu. Soyer, Ümit Özlale'yi akademisyen olarak kıymetli bulduğunu ama kuvvetli bir aday olmadığını söyledi.

“TÜM ADAYLARI GÜÇLÜ ADAYLAR OLARAK GÖRÜYORUM”

SÖZCÜ Televizyonu moderatörü İpek Özbey, Prof. Dr. Ümit Özlale'ye Soyer'in açıklamalarını sordu. Özlale, “Kendisi akademik yönümü takdir etmiş, teşekkür ederim. Ancak benimle ilgili zayıf aday gibi bir yakıştırma yapmış. Ben kendisini de diğer çıkacak tüm adayları da güçlü adaylar olarak görüyorum. Rakiplerim için incitici bir sıfat kullanmak bana yakışmaz. Sorulması gereken asıl soru şu olmalı. İzmir'i hangi aday daha iyi yönetir? Ben bu soru sorulduğunda kendimi en güçlü aday olarak görüyorum” dedi.

“İZMİR, MÜZAKERE MASALARINDA PAZARLIK ARACI OLAMAYACAK KADAR ÖNEMLİ BİR ŞEHİR”

Soyer'e göre Akşener'in hamlesi İstanbul ve Ankara ile ilgili. Hatta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı “Akşener de buradan sonuç alınamayacağını biliyor” diyecek kadar iddialı.

Peki öyle mi? Özlale, Özbey'in “Sizin İzmir adaylığınız İstanbul ve Ankara için pazarlık mı?” sorusuna sert bir yanıt veriyor: “Tunç Bey'in bu sözleri, kendisinin İzmir'e olan yaklaşımındaki sorunlu alanı gösteriyor. Belli ki Tunç Bey'e göre İzmir iyi yönetilmesi, sorunlarının çözülmesi gereken bir şehir değil bir pazarlık unsuru. İYİ Parti asla ve asla İzmir'i pazarlık unsuru olarak görmediği için aday çıkarıyor. Biz hiçbir zaman İzmir'i İstanbul ve Ankara'nın bir promosyonu olarak görmedik. Tam tersine itiraz ettiğimiz nokta budur. İzmir müzakere masalarında pazarlık aracı olamayacak kadar önemli bir şehirdir.”

MEMNUNİYETTEN DEĞİL MECBURİYETTEN!

“İzmir CHP'nin kalesi… Uzun yıllardır Büyükşehir belediyesi CHP tarafından yönetiliyor. Peki 2024 yerel seçimlerinde CHP seçmeni neden sandıkta farklı bir oy kullansın, niye size oy versin” sorumuza Özlale, “CHP yıllardır bu güzel şehri iyi yönetemediği için bu işe talibiz” yanıtını veriyor. İzmir halkının daha iyi bir belediye ve belediye başkanı arayışı olduğunu söyleyen Özlale, “İzmirli yıllardır memnuniyetten değil mecburiyetten oy veriyor” diyor.

AHMET AKIN: AKP'NİN ELİNDEKİ BELEDİYELERİ DE ALACAĞIZ

Bu arada CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hâlâ İzmir adayını açıklamadı. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın adı konuşuluyor.

Akın da İpek Özbey'e konuştu ve şöyle dedi: “Şu anda böyle bir şey yok. Bunların konuşulması doğaldır, İzmir'de uzun yıllarım geçti. Ancak Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak hedefim tüm Türkiye'de belediye başkan sayısını artırmak, AK Parti'nin elindeki belediyeleri de kazanmak… Analiz çalışmalarını tamamladık. Geçen dönem az oy farkıyla kaybettiğimiz illere özel ekipler kurduk. Profil çalışmaları yapıyoruz. İki ayrı komite bunun için çalışıyor. Şu anda tek hedefim işimin gereğini yapmak ve yerel seçimden alnımızın akıyla çıkmak.”

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