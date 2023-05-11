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İzmir’de silahlı çatışma: 7 ölü

İzmir’in Menderes ilçesinde bir kahvehanede silahlı çatışma çıktı. Olayda 7 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Saygı ÖZTÜRK
Yayınlanma: 21:15 - 11 Mayıs 2023 Güncellenme:
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İzmir’in Menderes ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup kıraathanede bir araya geldi.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gruptakiler arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf da silahlarını çekti. Çıkan çatışma sonrasında 7 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Art arda patlayan silahların ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, olay yeri ve çevresinde inceleme başlattı.

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