İzmir’de yaşayanlar dikkat! Su tarifesi değişti
İzmir'de geçen yıl 1 Nisan'da başlatılan, şebeke suyu tarifesinin Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre aylık belirlenmesi uygulamasına son verildi.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü, her ay Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) oranında yapılan tarifelerin düzenlenmesi uygulamasına Sayıştay raporu doğrultusunda son veriyor.
İZSU Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, maliyet artışlarının aylara bölünerek tarifelere yansıtılmasının Sayıştay tarafından uygun bulunmadığı belirtildi.
Açıklamada, “İZSU Genel Müdürlüğünün maliyet artışlarını aylara bölerek tarifelere yansıtmasını uygun bulmayan Sayıştay’ın talebi doğrultusunda, genel kurul kararıyla yılda iki artış yapılabilecek. Buna göre yapılacak düzenleme 1 Ağustos 2023’ten itibaren geçerli olacak. Önümüzdeki 5 ay boyunca öngörülen maliyet artışları oluşturulan yeni tarifelere yansıtılacak.” ifadeleri kullanıldı.