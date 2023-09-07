İzmit’teki dolandırıcılık davasında ek bilirkişi raporu kararı

İzmit'te faaliyet gösteren bir sigorta firmasında çalışan Murat İnce ve eski eşi Buse A.'nın, müşterileri dolandırdıkları iddiasıyla yargılandığı davada, mahkeme heyeti, ek bilirkişi raporu alınmasına ve Murat İnce'nin tutukluluğunun devamına karar verdi.

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İzmit’te faaliyet gösteren bir sigorta firmasının çalışanı olan Murat İnce ve eski eşi Buse A., müşterileri dolandırdıkları iddiasıyla tutuklanarak yargılanıyor. İddialara göre, çift, müşterilere sigorta şirketlerinin içinde yatırım yapacaklarını söyleyerek para topladı. Sosyal medya hesaplarından gösterişli bir yaşam süren çift, bir süre sonra ortadan kayboldu. Müşteriler, dolandırıldıklarını anlayınca polise başvurdu.

Polis ekipleri, Murat İnce ve Buse A.’yı 13 Ağustos 2021 tarihinde Bolu’da yakaladı. Murat İnce tutuklandı, Buse A. ise serbest bırakıldı. Bu süreçte çift, boşanma kararı aldı.

21 MAĞDURDAN 16 MİLYON LİRAYA YAKIN PARA TOPLANDI

İddianameye göre, toplamda 21 mağdur bulunuyor ve çift, toplam 15 milyon 813 bin 635 TL’yi toplandı. Bu paranın 7 milyon 241 bin 179 TL’si mağdurlara geri iade edilmişken, 5 milyon 930 bin 811 TL, 68 bin dolar ve 138 bin euro çiftin hesaplarına geçirilmiş.

Çift hakkında, müştekilere kamu görevlisi veya finans kurumu çalışanı olarak kendilerini tanıtarak dolandırıcılık suçuyla her bir mağdur adına 5 yıldan 17,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DOLANDIRICILIK SUÇUNUN UNSURLARI OLUŞMAMIŞ

Davanın 7’nci celsesi sırasında mağdur avukatları, bilirkişi raporunun eksik olduğunu ve MASAK raporunda belirtilen birçok para hareketinin kayıtlara girmediğini belirtti. Ayrıca, sanıkların hesaplarından başka kişilere para aktarıldığını ve bu kişilerin asli fail oldukları iddia edildi. Sanıkların avukatı ise dolandırıcılık suçunun unsurlarının oluşmadığını savunarak ek bir bilirkişi raporuna gerek olmadığını belirtti ve Murat İnce’nin tahliyesini talep etti.

TUTUKLU SANIK, TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Tutuklu sanık Murat İnce ise savunmasında, “Ben 2012 yılından beri müştekilerin bir kısmıyla tanışmaktayım. Beni uzunca bir süre şikayet etmediler, zira o dönemde yatırımları karşılığında benden para alıyorlardı. Ancak daha sonra şikayetçi oldular. Buse A.’nın bu olaylarla hiçbir ilgisi yoktur. Onu kendisini bilerek yargılamaya çekmeye çalışmaktadırlar. Bunu kabul etmiyorum ve tahliyemi talep ediyorum” dedi.

TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

Cumhuriyet Savcısı, dosyanın başka bir bilirkişiye gönderilmesini, Buse A.’nın tutuklama talebinin reddedilmesini, Murat İnce’nin ise tutuklu kalmaya devam etmesini talep etti. Mahkeme heyeti, Buse A.’nın tutuklama talebini reddederken, ek bilirkişi raporu alınmasına ve Murat İnce’nin tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı erteledi. (DHA)