İzole yaşam süren 4 yaşındaki Umut, ilik nakli bekliyor

Ankara'da lösemi tedavisi gören ve bağışıklığının çok zayıf olması nedeniyle izole bir yaşam süren 4 yaşındaki Umut Hüseyin Gürdal, sağlığına kavuşmak için kemik iliği nakli bekliyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Konya’da yaşayan Nesrin ve Hüseyin Gürdal çiftinin 2 çocuğundan küçüğü Umut Hüseyin Gürdal’a, 2 yaşında lösemi tanısı konuldu. Umut Hüseyin, Konya’daki hastanede yaklaşık 2 yıl süren kemoterapi tedavisinin ardından taburcu edildi. Ancak hastalığı tekrar nükseden Umut Hüseyin, Ankara’ya sevk edildi. Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’na bağlı LÖSANTE Hastanesi’nde tedaviye alınan Umut Hüseyin’in kemik iliği nakli olması kararlaştırıldı.

Anne Nesrin Gürdal (29), oğlunun Konya’daki tedaviden sonra iyileştiğini düşündüklerini söyleyerek, “İyileşmişti, kanserli hücreleri sıfıra yakın bir seviyedeydi; ama tekrar üretime geçtiği için yolumuza baştan başladık. Şu an kemik iliği nakli olması gerekiyor. Biz uyumlu çıkmadık, tarama yapılacak. Herkesin bağışçı olması için buradan seslenmek istiyoruz; çünkü 3 tüp kanla bir sürü can kurtulabiliyor” dedi.

Eşinin Konya’da 6 yaşındaki kızları ile ilgilendiğini ve ara ara Ankara’ya geldiğini anlatan Nesrin Gürdal, “Umut’un bağışıklığı çok düşük. Bu yüzden insanlardan uzak izole bir yaşam sürüyoruz. Babası geldi; ama şu anda Umut’un bağışıklık sistemi çok düşük olduğu için görüştürmeye cesaret edemiyoruz. Hiçbir yere dokunmaması gerekiyor. Aslında bir fanusun içinde yaşıyor. İnsanlardan bağış yapmalarını istiyoruz. Oğlumun ilik nakli olmasını ve diğer arkadaşları gibi koşup oynamasını, ablası ile yeniden buluşmasını istiyorum” diye konuştu.

Nesrin Gürdal, oğlunun hastane içinde tedavi sürecinde uzaya olan sevgisinin geliştiğini söyleyerek, “Umut, ‘Ben de uzaya gideceğim, astronot olacağım, seni de götüreceğim’ diyor. Astronot, uzay terimlerini bilmesi de beni şaşırtıyor. Ben Umut’u sağlıklı bir şekilde Konya’ya götüreceğim; en önemlisi o. Oradan getirirken hasta getirdim bir daha gittiğimizde Umut’un sağlıklı olacağını biliyorum” ifadelerini kullandı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Kansere yakalanan Tanyeli hastane yatağından paylaştı