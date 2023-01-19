Jandarma, ev kadını, kamu personelinden oluşan koro vatandaşlar buluştu

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde aralarında jandarma personeli ile kamu görevlisi, ev kadını ve vatandaşlardan oluşan karma koro, ilçe sakinlerine müzik dinletisi sundu.

Özgür CEBE

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Ergani ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığının bir projesi olan, “Şarkılar bizi söyler, biz de şarkıları söyleriz” projesi kapsamında oluşturulan karma koro ilçe sakinlerine birbirinden güzel şarkılarla müzik ziyafeti sundu.

KORODA JANDARMA DA VAR EV KADINLARI DA

Ergani Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Özgür Umut Üçer'in şefliğini yaptğı Türk Sanat Müziği korosu vatandaşlara müzik ziyafeti verdi.

Fen Lisesi konferans salonunda bir araya gelen karma koronun üyeleri arasında İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askeri personel, kamu kurumlarında görevli memurlar, ev kadınları da yer alıyor.

Türk Sanat Müziği korosu seslendirdikleri nostaljik şarkılarıyla dinleyicilere keyifli bir akşam yaşattı.

VATANDAŞLARDAN BEĞENİ TOPLADI

Konsere Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şirine Eronat'ın da aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında görevli yöneticiler de katıldı.

Koronun seslendirdiği şarkılar büyük beğeni topladı. Dinleyiciler de zaman zaman koroya eşlik ederken, ilçede uzun zamandan sonra böyle bir sosyal etkinliğin gerçekleştirilmesi büyük bir moral kaynağı oldu.