Abone Ol

‘Jandarma’ gömleği giyip paylaşım yapan kaçak göçmen yakalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesine yasa dışı yollarla giriş yapan ve üzerinde 'Jandarma' yazılı gömlekle fotoğraf çekip, sosyal medya hesabında paylaşan Afganistan uyruklu bir göçmen, polis ekiplerince yakalandı.

Yayınlanma: 17:01 - 14 Temmuz 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
‘Jandarma’ gömleği giyip paylaşım yapan kaçak göçmen yakalandı

Bitlis İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan ve üzerindeki ‘Jandarma’ yazılı gömlekle fotoğraf çekip, sosyal medya hesabında paylayan yabancı uyruklu göçmeni yakalamak için çalışma başlattı.

Paylaşım yapan kaçak göçmenin, Tatvan ilçesinde olduğu tespit edildi. Ekipler, ismini belirlediği kaçak göçmeni ilçe merkezinde yürürken yakaladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Afganistan uyruklu kaçak göçmenin, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi. (DHA)

İstanbul'da kamyonlara kaçak göçmen operasyonuİlginizi Çekebilirİstanbul'da kamyonlara kaçak göçmen operasyonuKaçak göçmen açıklaması: Yakın zamanda...İlginizi ÇekebilirKaçak göçmen açıklaması: Yakın zamanda...İstanbul'da polisin kontrol ettiği her dört yabancıdan biri kaçak çıktıİlginizi Çekebilirİstanbul'da polisin kontrol ettiği her dört yabancıdan biri kaçak çıktı20 bin euroya VIP hizmetli insan kaçakçılığı! O çete çökertildiİlginizi Çekebilir20 bin euroya VIP hizmetli insan kaçakçılığı! O çete çökertildi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam