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Kabine ‘deprem’ başlığıyla toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında toplanacak.

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Kabine ‘deprem’ başlığıyla toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AFAD merkez binasında toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı saat 15.00’te başlayacak.

Toplantıya, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren bazı bakanlar video konferansla katılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, toplantıda tek gündem maddesinin Kahramanmaraş merkezli depremler olacağını açıklamıştı.

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