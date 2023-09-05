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Kabine toplantısı sonrası Erdoğan’dan kritik açıklamalar

Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor...

Yayınlanma: 19:30 - 05 Eylül 2023 Güncellenme:
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Kabine toplantısı sonrası Erdoğan’dan kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısı sona erdi. 4 saat süren toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

*Deprem bölgesi 6 Şubat’tan itibaren gündemimizde olmaya devam ediyor. Bölgede yaraları sarmaya devam ediyoruz.

*Yardımları sistemli bir şekilde ulaştırıyoruz. Şehirlerimizi hızla yeniden ayağa kaldırmak için bölgede ardı ardına temel atma törenleri gerçekleştiriyoruz.

*Adıyaman’da söz verdiğimiz 65 bine yakın konut ve köy evinin yarısından fazlasının inşasına başlamış olduk.

*Hatay’daki başvuru sayısı 86 bini geçti. Bu şehrimizi de kısa sürede ayağa kaldırmanın gayreti içindeyiz.

*İnşallah yakında açılış törenleriyle yeni evlerine kavuşmanın sevincini depremzedelerimizle paylaşacağız.

YENİ ANAYASA

*Adli yıl açılış töreninde ülkemizin adalet sisteminde bugüne kadar yaptığımız katkıları hatırlatırken yeni Anayasa çağrımızı tekrarladık. Yeni adli yılda tüm vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştırmaya devam edeceğiz.

*Türkiye’yi darbe anayasasından kurtarıp, demokrasimize yakışır sivil anayasaya buluşturma çabasını ittifak ortaklarımızla istişare içinde başlatacağız.

 

Adıyaman Cumhurbaşkanı deprem Recep Tayyip Erdoğan
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