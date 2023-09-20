Kaçak göçmen değil öğrenci…

Malatya’da taşımalı eğitim sorunu çözülmeyen Kuluncak ilçesinde çok sayıda öğrenci halen okula başlayamadı. İlçede servis aracı sayısının yetersiz olması nedeniyle 17 kişilik bir minibüsle 34 öğrenci taşınmaya başlandı.

Evren DEMİRDAŞ

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Taşımalı eğitim sorunu çözülmeyen Kuluncak'ta çok sayıda öğrenci halen okula başlayamadı.

Öğrenci taşıma ihalesini alan Kuluncak Belediyesi'nin iştiraki Kulaş Gıda İnş Ltd Şti. 30 servis aracı yerine 7 araçla taşıma yapınca yüzlerce öğrenci mağdur oldu.

7 SERVİS ARACIYLA TAŞIMA YAPILIYOR

43 Hat bulunan Kuluncak'ta 30 servis aracıyla öğrencilerin taşınması gerekirken 7 servis ile taşıma yapılması öğrenci velileri ve öğrencileri isyan noktasına getirdi.

Öğrenci velileri tarafından 17 kişilik minibüse tam 34 öğrencinin bindirildiği kameralar ile tespit edilirken, servis ihalesinin şartları karşılayamayan minibüslere verilmesi de ayrı tartışma konusu oldu.

“ÇOCUKLARIMIZIN CAN GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE ATILIYOR”

Konuyla ilgili çok sayıda şikâyet telefonu aldığını belirten CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, şunları söyledi:

“Okulların açılmasının üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen Kuluncak İlçesinde halen okula başlayamayan öğrencilerin olması üzüntü verici. Öğrencileri taşıması gereken servis aracı sayısının çok altında araçla bu işlemin yapılması çocuklarımızın can güvenliğini tehlikeye atıyor.

Saat 15.00'te servise binmesi gereken çok sayıda öğrencinin 16.00-17.00'ye kadar bekleyip servise binmeleri ise işin tuzu biberi oluyor.

Örgütümüzün ve ailelerin defalarca konuyu yetkililere iletmesine, belgeler ile başvurular yapılmasına rağmen bir arpa boyu yol alınmaması, 34 öğrenci taşıyan servis araçları emniyet tarafından görmezden gelinmesi, kaymakamlığın ise işlem yapmamak için direnmesi düşündürücü.

Yüzlerce öğrencinin göz göre göre eğitim haklarının gasp edilmesine son verilmeli, yeni servis ihaleleri yapılarak Kuluncak'ta taşıma sorunu derhal çözülmelidir”