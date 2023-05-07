Kaçak göçmenlere sahte belge düzenleyenlere operasyon

İstanbul polisi, kaçak göçmenlere sahte belge düzenleyen bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Çok sayıda sahte kimlik, ikamet belgesi ve pasaportun ele geçirildi.

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İstanbul’da kaçak göçmenlere sahte belge düzenleyerek yasal kişilik kazandıran ve bu kişilerin yurtdışına çıkışlarını organize ettikleri ileri sürülen 7 kişi, polisin gerçekleştirdiği operasyonlarda gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA KİMLİK VE PASAPORT

Gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi,

“İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, “Resmi Belgede Sahtecilik” suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; İlimiz genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Şüpheli şahısların kaçak göçmenlere sahte ikamet belgesi, pasaport ve kimlik hazırladıkları tespit edilmiş, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda kimlik ve pasaport yapımında kullanılan malzeme ile dijital materyaller ele geçirilmiştir.

Dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde farklı şahıslar adına düzenlenmiş çok sayıda sahte pasaport ve kimlik belgelerine ait fotoğraflar, kaçak göçmenlerin Yunanistan ülkesine gidiş rotalarını tarif eden konumlar ve çok sayıda tekne fotoğraflarının olduğu görülmüştür. Konu ile ilgili işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2 şahıs adli makamlarca serbest bırakılmış, 1 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış, 4 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir”

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