Kaçak inşaat AKP’li meclis üyesinin oğluna ait çıktı

Sakarya Ferizli'de kaçak olduğu iddia edilen inşaatın AKP'li Meclis üyesinin oğluna ait olduğu ortaya çıktı. Belediye meclis üyesi AKP'li Ruhi Şenol, "Ben kaçak olmadığını iddia etmiyorum ki, bağ evi ruhsat başvurumuz var. Onaylanmak üzere" dedi.

Halil ATAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, Sakarya ovasında, kaçak inşaat ihbarıyla ortaya çıktı. Ferizli ilçesinde, kaçak olduğu iddia edilen iki katlı binanın AKP’li meclis üyesinin oğluna ait çıktı.

“İNŞAAT İÇİN SIKINTI OLMADIĞINI SÖYLEDİLER”

Konuya ilişkin SÖZCÜ muhabirine açıklama yapan AKP’li meclis üyesi Ruhi Şenol, şöyle konuştu;

“İnşaat benim değil, oğlumun. Bahsedildiği gibi ova da değil, Ferizli’de meskun mahalle 200 metre mesafede. İmara açık bir bölge değil. Fındık bahçesi burası.

Tarım İl Müdürlüğü’ne bağ evi için başvurumuz var. Yüzde 5 imar veriyor. 75 metrekare depo 75 metrekare de müştemilat alanı. Alt katı depo olarak kullanılacak.

Ben kaçak olmadığını iddia etmiyorum. Tarıma ruhsat başvurusu yaptık. Onaylanmak üzere. İnşaat için sıkıntı olmadığını ifade ettiler. Hazır elimde malzeme vardı, değerlendireyim dedim. Ben de devam ediyorum.

Arazi 5 bin 200 metrekare. Bağ evi kriterleri tutuyor. Ben aynı zamanda iş insanıyım. Göz önünde olan biriyim. Bu iddia da bulunan arkadaşlar aynaya bir baksın. Aynı şekilde yerleri var.”