Kaçan topu almak için Kızılırmak’a giren 3 çocuk kayboldu
Kırıkkale'de kaçan toplarını almak için Kızılırmak'a girdikten sonra suda kaybolan üç çocuk için arama çalışması başlatıldı.
Bahşılı ilçesinde oynadıkları topları Kızılırmak’a düşen Irak uyruklu üç çocuk, suya girdi. Çocukların bir süre sonra gözden kaybolması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istendi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve Kırıkkale Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi sevk edildi. Yaşları 14 ile 15 arasındaki üç çocuğu arama çalışmaları sürüyor. (AA)