Kaçırılma iddiası sürpriz sonla bitti

İstanbul Gaziosmanpaşa'da iş yerinden çıkan bir kadının, caddede yürürken bir otomobile zorla bindirilerek kaçırıldığı iddiası, nişanlısının "sürprizi" olduğu ortaya çıktı.

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İstanbul’da iş yerinden çıkan İ.J. ve yanındaki arkadaşının yanına bir otomobil yaklaştı. Otomobilden inen iki kişi, İ.J.’yi zorla otomobile bindirdi.

KAMERAYA YANSIDI

Otomobil olay yerinden hızla uzaklaşırken, yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek çalışma başlattı.

IĞDIR’A GİTTİKLERİ BELİRLENDİ

Yapılan çalışmalarda, İ.J.’yi kaçırdıkları iddia edilen İ.M., G.J. ve M.S.’nin, olayın ardından bin 500 kilometre uzaklıktaki Iğdır’a gittikleri belirlendi.

SÜRPRİZ YAPMIŞ

Iğdır’da gözaltına alınan 4 kişi, ifadelerinde kaçırılma olmadığını, İ.M.’nin nişanlısı İ.J.’ye “sürpriz” yaptığını söyledi.

İ.M.’nin, nişanlısına evlenme teklifi etmek için böyle bir şey yaptığını söylediği öğrenildi. İ.M., G.J. ve M.S., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)

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