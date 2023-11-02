Kadıköy’de su borusu patladı: Sokaklar saatlerce sular altında kaldı

İstanbul Kadıköy'de altyapı çalışmaları sırasında su borusu patladı patladı. Yaklaşık 5 saat boyunca sokaklara akan su İSKİ ekiplerinin çalışması sonucu kesildi.

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Göztepe Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesinde telekomünikasyon altyapı çalışmasından dolayı yapılan kazı çalışmaları sırasında İSKİye ait 15 cm çapındaki çelik şebeke hasar gördü. Su borusu bu hasarın ardından patlayınca yaklaşık 5 saat boyunca su cadde ve sokaklara aktı. Yola akan su, ihbar üzerine gelen İSKİ ekipleri tarafından kesildi. Tazyikli su çevredeki vatandaşların ve motosikletli sürücülerin geçişlerini olumsuz etkiledi.

ARIZANIN SAAT 08.00’DE BİTİRİLMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR

İSKİ’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Telekomünikasyon şirketleri tarafından yürütülen altyapı çalışmaları nedeniyle 150 mm çaplı şebeke hattı arızası meydana geldiği bu nedenle Dumlupınar, Feneryolu, Göztepe, Merdivenköy ve Zühtüpaşa Mahallelerinin arızadan etkilendiği” belirtildi. Bölgedeki arızanın giderilmesi çalışmalarının 08.00de bitirilmesinin öngörüldüğü bildirildi. (DHA)