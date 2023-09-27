Kadınlar hastanelik oldu, polis baskın yaptı

İstanbul’da yurt dışından kaçak olarak estetik dolgu malzemesi getiren ve sahte ürün satan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Baskında 3 kişi gözaltına alınırken, 6 milyon liralık botoks ve dolgu ürünü ele geçirildi. Operasyonun, güzellik merkezinde uyguladığı dolgu işlemi sonucu sağlık sıkıntısı yaşayan bazı kadınların şikayetiyle başladığı öğrenildi.

Habip ATAM

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Operasyon, dolgu yaptıran bazı kadınların şikayeti üzerine başladı. Edinilen bilgiye göre, güzellik merkezlerinde dolgu yaptıran bazı kadınlar sağlık sorunu yaşadı. Hastanelik olan kadınların şikayeti üzerine İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri, mağdur kadınlara uygulanan ilaçların izini sürdü.

6 AYLIK ÇALIŞMA

Yolsuzluk Büro Amirliğince, yaklaşık 6 ay süren araştırmada yurt dışından kaçak olarak estetik dolgu ürünleri getiren bazı şüpheliler belirlendi. Çalışmalarda şüphelilerin yurt dışından kaçak getirdikleri ürünleri piyasaya sürme hazırlığında oldukları tespit edildi. Şüphelilerin ilaçları piyasaya sürmek için motokurye kullandıkları da anlaşıldı.

6 MİLYONLUK ÜRÜN

Çalışmaların ardından Bağcılar, Şişli ve Sarıyer'de 5 adrese operasyon düzenlendi. Baskında 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 6 milyon lira değerinde 3 bin 481 kutu estetik dolgu ilacı ve bu işlemlerin komplikasyonlarına karşı tıbbi müdahalelerde kullanılan çeşitli medikal malzemeler ele geçirildi. Adreslerde ayrıca, başkaları adına reçete edilmiş ilaçlar, narkotik ilaçlar da bulunduğu öğrenildi. Yurtdışından getirilen ilaçların özellikle Güney Kore, Çin, Hindistan ve Pakistan'dan getirildiği belirtildi.

ADLİ KONTROL

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderildi. Şüphelilerin haklarında adli kontrol hükümleri uygulandı.