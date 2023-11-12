Kadınlar, laiklik ve özgürlük için toplandı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), Kartal'da "Laiklik ve Özgürlük için Kadın Mitingi" düzenledi.

Ali Selim YAMANLI

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KCDP, İstanbul Kartal’da “Laiklik ve Özgürlük için Kadın Mitingi” düzenledi. Miting öncesi “Asla yalnız yürümeyeceksin”, “Özgür laik yaşayacağız” ve “Anayasayı, yasayı, sözleşmeyi uygula” sloganları atılarak miting alanına kadar yürüyüş yapıldı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve kadın örgütleri katıldığı mitingde KCDP Genel Sekreteri Fidan Ataselim, Genç Feministler Federasyonu Temsilcisi Güneş Akşahin ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav konuşma yaptı.

“HERHANGİ BİRİMİZ BİR PENCEREDEN ATILABİLİRİZ”

KCDP Genel Sekreteri Fidan Ataselim, AKP iktidarının söylemleriyle öldürülen kadınların annelerine de saygı duymadığını ifade etti. Ataselim, sözlerini şöyle sürdürdü;

*O kadınların aileleri burada bizimle birlikte. Çünkü biz biliyoruz ki yarın öbür gün herhangi birimiz, bir pencereden ya da balkondan atılabiliriz. Herhangi birimiz sırf evli olduğumuz için, kocalarımızın sözünden çıktığınızda, kendi fikirlerimizi söylediğinizde şiddetle karşılaştığınızda, ‘dur’ dediğinizde işte o anda öldürülebiliriz.

*Bu yüzden kadınlar bunları yaşarken, ‘kadın cinayetlerini durduracağız’ diyerek yola çıktık. Biz yaşam mücadelesi verirken, yaşamak için çalışırken tıpkı o erkeklerin, katillerin söyledikleri gibi bize sesleniyorlar, ‘Ne işi varmış’ diyorlar, ‘Mutlaka bir şey yapmıştır’ diyorlar, dışarıda geç saatte geziyordu diyorlar, başkasıyla mesajlaşmış diyorlar, çalışıyordu diyorlar, sözümüzü dinlemedi diyorlar. Size soruyorum: Bize kendi fikirlerini dayatmaya kalktıklarında o erkekleri de, o tek adamı da, o siyasi iktidarı da, hep birlikte durduracak mıyız?

“SİZ KİMSİNİZ?”

İktidarın, kadınları şiddetten koruyan kanunları değiştirmek istediğini söyleyen Ataselim, “Kadınları şiddetten koruyan kanunla ilgili konuşmalar yapıyorlar. İyi, güzel konuşmalar değil bunlar. Bizim iyiliğimiz için konuşmalar değil bunlar. Biz çok iyi biliyoruz bunların ne anlama geldiğini. Bir milletvekili mecliste oturduğu koltuktayken ‘6284’ü ayıklayacağız’ diyor… Siz kimsiniz de kadınların yaşam hakkıyla ilgili bir kanunu ayıklayacaksınız? Ancak sözümüz olsun, biz sizi tüm meydanlardan da tarihten de ayıklayacağız. Bakın İstanbul Sözleşmesi’nden bir gece cumhurbaşkanı, ‘Ben karar verdim imzayı geri çekiyorum’ dedi. Bu hukuksuzluğu durdurmadı, çiğnediler. Bugün anayasal işleyişi rafa kaldırmaya çalışanların karşısındayız asla geçit vermeyeceğiz” açıklamasını yaptı.

“FİLİSTİN HALKININ YANINDAYIZ”

KCDP Genel Sekreteri Fidan Ataselim, “Bu topraklardaki kadınlar eşitsizliğe uğrayanlar için değil, dünyanın dört bir yanındaki kadınlar LGBTİ artılar, çocuklar ve eşitsizliğe maruz bırakılanlar, işçiler emekçiler için de mücadele ediyoruz. Filistin halkının yaşadıkları çok uzağımızda diye sakın düşünmeyelim. Kadınlar arasında bir ayrım gözetiyorsa, bu gözettiği ayrımlarla silahlarını kuşanıp saldırılar gerçekleştiriyorlarsa, o işkencelerin ve emperyalist güçlerin karşısında Filistin halkının yanında olacağız” diye ekledi.

“HAKLARIMIZA SALDIRMAK İÇİN İTTİFAK OLMUŞLAR”

AKP iktidarının kadınlar üzerinde yaratmaya çalıştığı baskının üzerine gideceklerini vurgulayan Genç Feministler Federasyonu Temsilcisi Güneş Akşahin, “Bu mitingi düzenlememizin de, bugün burada olmamızın da tarihi bir önemi var. Siyasi iktidarın yaratmaya çalıştığı karanlığın üstüne yürüyen kadınlarla LGBTİ artılar, haklarına sahip çıkmaktan asla vazgeçmeyenler bugün burada. Bir gün gerekirse kız çocukları için ayrı okula açarız diyorlar, öbür gün 6284’ü ayıklayacağız diyorlar, diğer gün Medeni Kanun’a saldırıyorlar. Ülkede her gün kadınlar öldürülürken, kadınları yaşatmak yerine haklarımıza saldırmak için ittifak oluşturmuş durumdalar. Bizler onların karşısında mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“ARKAMIZDA ÇOK KÖKLÜ BİR MÜCADELE VAR”

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav ise, her güne yeni kayıplarla uyandıklarını ifade etti. Kav, şu ifadeleri kullandı;

*Bununla beraber çok başka şeyler de oluyor, Genç Feminist Federasyonunu kuruyorlar. İşte bu suskunluk evresinde, muhalefet bu kadar suskunken biz burada gelip kalbimizi ortaya koyuyoruz.

*Ne kadar da isabetli bir mücadele yürüttüğümüzü, bir kez daha bütün bu saydığımız gelişmeler ortaya çıkardı. Biz yıllardır anayasal haklarımız için mücadele ediyorduk. Ne kadar haklıymışız değil mi?

*Anayasayı idare etmekten, ‘Bir kereden bir şey olmaz ‘ diyenler çocuklara el uzatırken, yine ‘Bir şekerden bir şey olmaz’ diyenler, en son anayasal işleyişi bütünüyle bozmaya kadar vardırdılar işi. Bu harekete geçme konusunda da çok haklıymışız.

*Bize düşen de tam olarak, toplumsal cinsiyet eşitliğinden yana bir cumhuriyet için mücadele edip sonuna kadar devam etmektir. Türkiyeli kadınlar değişiyor, daha fazla haklarımızı arıyoruz. Arkamızda çok köklü bir mücadele var.

*Arkamızda dünya ve Türkiye kadın mücadelesi tarihinin çok önemli birikimi var. Biz sadece kendimizi kurtarmak için değil, sadece kendi eşitliğimiz için değil her türlü ezilme biçimlerine, tüm eşitsizlik biçimlerine, hatta iklim krizini elbette gezegenin akıbetine, savaşa karşı barışın mücadelesini vererek bütün böyle devam etmek durumundayız.

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