Kadınlar öldürülen Ümmühan Zerrin için toplandı

Denizli Kadın Platformu üyeleri, eşi tarafından öldürülen Ümmühan Zerrin Uygun için eylem yaptı, basın açıklaması okudu. Açıklamada; “Artık yeter! Hiçbir erkeğin emaneti, malı, namusu değiliz. İnsanız, eşitiz bireyiz” denildi.

Selami AYDIN

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Denizli'de Kadın Platformu Üyesi kadınlar eşi Sinan Uygun tarafından önce eşarbı ile boğulmak istenen ardından boğazından bıçaklanarak öldürülen Ümmühan Zerrin Uygun için eylem yaptı.

Çınar Meydanı'nda toplanan kadınlar, kadın cinayetlerinin bireysel değil toplumsal bir sorun olduğuna vurgu yaptı. Grup adına açıklamayı okuyan dönem sözcüsü Ayşegül Odabaşıoğlu, “Toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmasının önemi her bir cinayette daha da güçlü bir biçimde yeniden ortaya çıkmaktadır” diye konuştu.

‘ARTIK YETER DEDİLER'

Devletin aile içi şiddeti önlemesi ve kadın cinayetlerinin önüne geçmesi gerektiğini belirten Odabaşıoğlu, “Artık yeter diyoruz. Kadınların hayatı ölüme değil yaşama adanmıştır. Hiçbir erkeğin emaneti, malı, namusu değiliz. İnsanız, eşitiz, bireyiz. Kadına yönelik şiddet bir insan hakları ihlalidir. Şiddet kadının yasal, sosyal, siyasi ve ekonomik eşitliğini sağlama fırsatlarını sınırlamakta ve azaltmakta, girişimcilik ruhunu ve kendine olan özgüvenini yok etmektedir” ifadelerini kullandı.

‘KADINLARIN TALEPLERİ VAR'

Kadına yönelik şiddetin önüne geçmek için bazı taleplerde bulunan kadınlar isteklerini şöyle sıraladı:

* Toplum aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddeti önleme konusunda bilgilendirilmelidir.

* Şiddeti önleme konusunda yerel unsurlar işbirliği içinde olmalıdır.

* Toplumda şiddeti caydırıcı örnek oluşturma yoluna gidilmesi, örneğin; aile içi şiddet uygulamış ve hakkında fezleke hazırlanmış milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması, aile içi şiddet uygulayan memurların disiplin soruşturmasına tabi tutulması gerekmektedir.

* Belediyeler Kanunu gereğince, belediyelerin sığınma evi açma görevlerini yerine getirmeleri, kadın sığınma evlerinin ihtiyacı karşılayacak sayıya ulaştırılmalıdır.

* TBMM Fırsat Eşitliği Komisyonu tarafından yaygın ve kararlı Devlet Politikası uygulanmasının takip edilmesi gerekmektedir.

* Şiddet mağdurlarının başvurularında 24 saat hizmet verebilecek birimler kurulması ve şiddetin önlenmesi konusunda sorumluluğu bulunan tüm kurum ve kuruluşların iş birliği yaparak ulusal iletişim ağı kurulması, alo şiddet hatlarının çoğaltılması, donanımlı hale getirilerek aktif çalışmalarının sağlanması gerekmektedir.

* Kadın istihdamının artırılması, kadınlar için meslek edindirme kursları açılması ve kadınlara iş sahaları yaratılması konusunda ilgili bakanlık kadın kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışmalar yapıp ve fon oluşturmalıdır.

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