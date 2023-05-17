Kadınlar sahaya çıktı!

CHP’li ve SP’li kadınlar cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için kollarını sıvadı. CHP’li Nazlıaka, “Geleceğimize sahip çıkıyoruz” dedi.

Saygı ÖZTÜRK

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28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için kadınlar kollarını sıvayıp sahaya çıktı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, cumhurbaşkanlığı yarışında Kılıçdaroğlu'nun ikinci sırada yer almasının üzüntüsünü yaşadıklarını, ancak önemli olanın 28 Mayıs seçimi olduğunu belirtti. Nazlıaka şunları söyledi:

KADINLAR MÜTHİŞ ENDİŞELİ

■ İnanılmaz telefon trafiği var, “Sahada olmak istiyoruz, çalışmak istiyoruz” diye arıyorlar. Bırakın sandığa gitmemeyi, tam tersine herkeste bir geleceğine sahip çıkma duyarlılığı ve kararlılığı var.

■ Kadınlar müthiş endişeli. O yüzden şu an kendi kariyerlerine değil hem ülke geleceğine hem çocuklarının geleceğine sahip çıkma duyarlılığıyla çok daha yüksek bir noktada sahipleniyorlar.

■ İkinci turda çok başka sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Bunun için çalışıyoruz.

SP Kadın Kolları Başkanı Ekinci:

Bir seçim biter, öteki seçim için çalışırız

Saadet Partisi (SP) Kadın Kolları Başkanı Nurgül Beytiye Ekinci, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması için canla-başla çalışacaklarını söyledi. Ekinci SÖZCÜ'ye şunları söyledi: “Biz rahmetli Necmettin Erbakan Hoca'nın geleneğinden geliyoruz. Seçim biter, öteki seçime büyük bir motivasyonla başlarız. O yüzden bir moral bozukluğumuz, kaygımız yok. Genel başkanlarımız ortak mutabakat metnine atmış olduğu imza söz nihayetindedir aynı gayreti göstereceğiz.