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Kadınlara yangın tüpüyle saldırdılar

İstanbul Fatih'te kadınlara yangın tüpünü sıkarak kaçan üç şüpheli, polis tarafından yakalandı.

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Sosyal medya üzerinden bir otomobilden yolda yürüyen kadınların üzerine yangın tüpü sıkılan görüntülerin yayılması üzerine soruşturma açıldı.

Polis şüphelilerin kimliklerini kısa sürede belirledi. Savcılığın haklarında kasten yaralama suçundan işlem yapılması istediği şüpheliler yakalandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin göz altına aldığı  Kemal K., Oğuzhan K. ve Ebru Y.’nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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