Kadınlardan Gülistan Doku eylemi

İstanbul Üniversitesi önünde bir grup kadın, Tunceli’de 3 yıldır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku için eylem yaptı. Olayın asıl sorumlusunun siyasi iktidar olduğunu belirten kadınlar, “İstanbul Sözleşmesi’ni geri çeken bu siyasi iktidar, kadınları yaşatmak için hiçbir şey yapmıyor. Hal böyle olunca, bu konuda bir siyasi irade olmayınca Gülistan Doku’nun nerede olduğu da umursanmıyor.” dedi.

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Tunceli’de 5 Ocak 2020’den beri haber alınamayan, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi öğrencisi Gülistan Doku için Üniversite Kadın Meclisleri üyesi bir grup kadın, Doku'nun kayboluşunun 3'üncü yılında İstanbul Üniversitesi önünde eylem yaptı.

“ESAS SORUMLU SİYASİ İKTİDARDIR”

“Gülistan Doku'yu unutturmayacağız, Peşini bırakmayacağız” yazılı pankart açan kadınlar, yaptığı basın açıklamasında savcılığın etkin bir soruşturma süreci işletmediğini belirterek şöyle konuştu:

“Savcılık, olayın baş şüphelisi Zaynal Abakarov ve ailesi hakkında etkin bir soruşturma süreci işletmediği için o konuda bir sonuca varılamadı. Soruyoruz, savcılık, yetkililer, Gülistan Doku'yu bulmak yerine, Zaynal Abakarov ve ailesini koruyor mu?

Savcılığın esas görevi etkin bir soruşturma süreci yürütmektir. Ortada cevaplanmamış bir sürü soru işareti var. Savcılık tek tek bu soruların üzerine gitmelidir. Türkiye'de elektronik sistemin çok gelişmiş olduğundan bahsediyorlar.

Peki bu sistemler bu kadar gelişmişse nasıl oluyor da üniversite öğrencisi genç bir kadını 3 yıldır bulamıyor. Hiçbir yetkili üzerindeki sorumluluktan kaçamaz. Esas sorumlu siyasi iktidardır.

İstanbul Sözleşmesi'ni geri çeken bu siyasi iktidar, kadınları yaşatmak için hiçbir şey yapmıyor. Hal böyle olunca, bu konuda bir siyasi irade olmayınca, Gülistan Doku'nun nerede olduğu da umursanmıyor. Unutmasınlar biz bu sürecin takipçisiyiz.”