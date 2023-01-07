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Kadınların etek altı görüntülerini çeken komiser yakalandı

Kağıthane'de markette eğilerek kadının eteğinin altından cep telefonuyla görüntü çektiği tespit edilen Serdar E. tutuklandı.

Yayınlanma: 12:46 - 07 Ocak 2023 Güncellenme:
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Kadınların etek altı görüntülerini çeken komiser yakalandı

Kağıthane’de bir markette güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Görüntülerde bir erkeğin, reyonda ürünü inceleyen kadının arkasında eğilerek eteğinin altına uzattığı cep telefonuyla görüntü çektiği görülüyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapmasında şüpheli Serdar E. yakalandı.

Serdar E.’nin Kağıthane’de komiser olduğu belirtilirken İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “5 Ocak 2023 tarihinde Kâğıthane ilçemizdeki bir markette meydana gelen “Cinsel Taciz” olayının şüphelisi Serdar E., güvenlik güçlerimizce yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır” denildi. (DHA)

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